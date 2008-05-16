Программирование 3D fighting игры

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Закрыт5 заявок274 просмотра

Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III).

Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya.

В первую очередь интересует опыт подобного рода работ.

Смету и сроки есть смысл прикидывать для демо версии или совсем небольшого кусочка дуэльной части игры (представьте пожалуйста сами что вы делаете клон одного из уровней Soul Calibur III, опишите что при этом вы считаете следовало бы сделать и каков для этого необходим объем работ).

17 лет назад
Alexey_Kuznetsov
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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