Приглашаются все желающие делать (не)большие малобюджетные независимые игры. У нас есть: 1) технологии (графический движок, набор инструментов, развивающийся набор middleware инструментов прототипирования) 2) удаленная среда разработки (dev server, management ...
Программирование 3D fighting игры
Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III).
Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya.
В первую очередь интересует опыт подобного рода работ.
Смету и сроки есть смысл прикидывать для демо версии или совсем небольшого кусочка дуэльной части игры (представьте пожалуйста сами что вы делаете клон одного из уровней Soul Calibur III, опишите что при этом вы считаете следовало бы сделать и каков для этого необходим объем работ).
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