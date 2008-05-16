Программирование 3D fighting игры

Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III).

Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya.

В первую очередь интересует опыт подобного рода работ.

Смету и сроки есть смысл прикидывать для демо версии или совсем небольшого кусочка дуэльной части игры (представьте пожалуйста сами что вы делаете клон одного из уровней Soul Calibur III, опишите что при этом вы считаете следовало бы сделать и каков для этого необходим объем работ).