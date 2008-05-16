Приглашаются все желающие делать (не)большие малобюджетные независимые игры.

У нас есть:

1) технологии (графический движок, набор инструментов, развивающийся набор middleware инструментов прототипирования)

2) удаленная среда разработки (dev server, management server, e.t.c)

3) один развивающийся долгосрочный проект (Dark Fantasy RPG, ориентированная на социальный геймплей, в духе старых РПГ. Желающие заниматься именно этим, просьба подчеркнуть это отдельно).

Если вы:

1) Имеете сумасбродные идеи геймплея и вы знаете как их реализовать, в какое время и каким ресурсом, либо готовы обсудить их на вариант реализации.

2) Любите старые и\или ориентированные на геймплей, а не на современную графику игры.

3) Готовы делать игры ориентированные на нишевую, а не на массовую аудиторию и небольшой бюджет.

Тогда вы очень нужны нам.

Условия:

1) Нам нужны все, от художников до программистов и дизайнеров, можно по совместительству.

2) Опыт в геймдеве не обязателен. Но нужна определенная компетенция в своей области, либо большое желание учится.

3) Зарплаты нет, но единовременная финансовая помощь обсуждаема. Если вы принимаете участие в каком-то из наших проектов, либо в развитии инфраструктуры (разработке инструментов, например) вы получите причитающуюся вам долю от прибыли.

Интересующиеся, могут связаться со мной здесь, либо по аське 462707587.