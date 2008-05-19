Нужно сделать движок для 3D fighting (аналог Soul Calibur III). Персонажи и прочая составляющая 3д графики проекта делаются в Maya. В первую очередь интересует опыт подобного рода работ. ...
Исправить (дописать) игру "змейка"
"СРОЧНО нужен программист Delphi, исправить (дописать) игру "змейка". Работы на 15 минут. ICQ: 207881199
Заявки фрилансеров
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