Приложение для социальной сети "Вконтакте".

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки190 просмотров

1.Требуется приложение для социальной сети "Вконтакте" развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции.

2.Интерфейс приложения наш.

3. Примерная деятельность приложения:

3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в редакторе.

3.2. Отправляете на голосование, на "витрину приколов".

3.3. Набираете нужное кол-во баллов, изображение публикуется на стену сообщества, вероятно, что в приложение можно будет вбивать несколько сообществ.

4. Описание функционала:

4.1 При заходе в приложение пользователь видит "витрину приколов", которые можно сортировать по рейтингу, по дате, и по свежести. При наведении курсора на

прикол, вам предлагаются 4 кнопки(Смешно/Не смешно;Боян/Не боян), нажимая на них пользователь определяет судьбу прикола. При наборе необходимого количества

баллов, изображение публикуется на стену заданного сообщества, если же изображение набрало отрицательное количество баллов, то оно удаляется из базы.

4.2 В приложении предусмотрено 2 пути загрузки прикола:

-Загрузка изображения с диска, с последующим предложением обработки(наложение текста, применение эффектов и т.п.).

-Создание прикола через редактор приложения(в редакторе можно создавать как и мемы, так и комиксы. Пример такого редактора -1001mem.ru)

11 лет назад
m4x1x
29 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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