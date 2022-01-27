Программист на блокчейн Waxp

Нужно написать смарт-контракты для небольшой игры на WAXP блокчейн. Сама игра с точки зрения математики уже готова, визуал рисуется, частично уже готов. Проект по типу тамагочи: Нужно нажимать каждый час на кнопку, которая должна по формулам считать количесво выдаваемого токена и начислять пользователю.

Информация по проекту (что нужно сделать):

1) Создать токен, чтобы его можно было залистить на Alcor

2) Создать смарт-контракт авторизации в игре через кошелек wax wallet и anchor

3) создать смарт-контракт депозита токенов на "суперкошелек" игры

4) создать смарт-контракт выведения токенов с "суперкошелька" игры на кошельки пользователей с удержанием комисии

5) создать смарт-контракт для "клейма" токенов за нажатие по кнопке. Количество токенов рассчитывать исходя из матетамической формулы, ее предоставлю в личку

6) в перспективе нужен будет игровой мазагин,в котором можно будет покупать игровые модификаторы

7) в перспективе нужен будет смарт-контракт для ставки токена на мини-игру (ставки на морской бой и тп)

8) создать смарт-контракт для "apply" атрибута к персонажу (надеть одежду, прическу, комнату, поменять их)

Из похожих примеров, уже реализованных на этом же блокчейне:

- https://play.alienworlds.io/

- https://farmersworld.io/

Более подробно распишу в личку заинтересовавшимся.

Возможна оплата:

- за выполненные работы;

- выполненные работы + % от прибыли;

- работа в команде за % от прибыли.

Очень желателен опыт работы или примеры выполненных работ, но рассмотрю все варианты.

Ценник указывайте свой исходя из приемлимых вариантов работы для себя.