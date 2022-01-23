Разработчик миров Minecraft

Разработка игрЗакрыт1 заявка645 просмотров
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1. Пересборка готовых миров в формате mcworld. Перевод на русский язык.

2. Разработка мира по тз с нуля. Создание логики прохождения, варианты миров с линейностью действий. Работа в связке с методологом.Работа сдельная. Интересует вообще портфолио.

2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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