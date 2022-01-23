Разработчик миров Minecraft

Требуется восстановить работу онлайн игры.Описание:Нужен опытный Flash программист, который может читать чужой код и имеет знания Action Script. Также потребуется знание Flash Develop, PHP, Java Script.Задача проекта состоит в том чтобы восстановить утраченные и повреждённые ...
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1. Пересборка готовых миров в формате mcworld. Перевод на русский язык.
2. Разработка мира по тз с нуля. Создание логики прохождения, варианты миров с линейностью действий. Работа в связке с методологом.Работа сдельная. Интересует вообще портфолио.
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