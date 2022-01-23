Требуется изменить редактор карт к игре Heroes 3 с возможностью создавать карту на 50000+ пикселей. Не для игры. Изменять саму игру не требуется, требуется изменить непосредственно редактор карт, таким образом, чтобы появилась возможность создавать карты больших ...
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