Простая flash-игра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен7 заявок214 просмотров

Нужна короткая flash-игра. Графика может быть самой простой.

Сюжет вкратце: человечек заходит в дом, берет бумажку, входит в лифт, жмет кнопку. Нажатие на две «неправильные» кнопки – один конец игры, нажатие на правильную – другой.

В общем, это скорее не игра, а анимация.

Оставившим заявки - вышлю подробный сценарий со схемами-подсказками.

14 лет назад
NecroT
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
6 дней
Отличный исполнитель - предложил лучшее воплощение сценария, графика на высоте. Очень рекомендую.
Дмитрий подготовил четкое задание, собрал нужные материалы для работы. Одно удовольствие было с ним работать. Всем советую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад