Эффект motion blur для online-игры на Unity

Дано: социальная игра на "вКонтакте". Жанр – гонки

Задача: реализовать эффект motion blur

Требования: знание Unity3D, С# и работы с шейдерами

Пример в приложении (в середине блура нет, по краям есть, и тот который есть – радиальный). Стандартный Motion Blur в Unity не подходит.

Просьба кандидатов сообщать свои пожелания по срокам и деньгам. Можно в комментариях к проекту, можно в ЛС. Подробности концептуального характера также могу раскрыть, но в ЛС