Игра синхронизированная с контактом

Требуется разработка игры (флеш или на скриптах)

Уровень игры:

http://vkontakte.ru/app676982_1945306

или вот еще хороший пример (но он без интеграции с контактом)

http://monopoly-club.ru/

Вообщим по сути будет игра на сайте отдельном (сайт не нужно разрабатывать), плюс чтобы игра работала также в контакте.

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