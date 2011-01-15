Игра синхронизированная с контактом

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок213 просмотров

Требуется разработка игры (флеш или на скриптах)

Уровень игры:

http://vkontakte.ru/app676982_1945306

или вот еще хороший пример (но он без интеграции с контактом)

http://monopoly-club.ru/

Вообщим по сути будет игра на сайте отдельном (сайт не нужно разрабатывать), плюс чтобы игра работала также в контакте.

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14 лет назад
Vyachesla
Слава 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров