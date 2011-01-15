Требуется разработка игры (флеш или на скриптах) Уровень игры: http://vkontakte.ru/app676982_1945306 или вот еще хороший пример (но он без интеграции с контактом) http://monopoly-club.ru/ Вообщим по сути будет игра на ...
Создать простую игру "Тир"
Создать простую игру "Тир", для размещения в блоке на сайте.
Cверху падают круги, нужно попасть в круги, в котором нарисованы цифры.
Значение последней цифры, которая была написана на круге, в который попал пользователь нужно сохранять в переменной, чтобы мы могли в дальнейшем обрабатывать это значение.
Только для фрилансеров с опытом.
Пожалуйста, указывайте, на чем будете писать и ссылку на написанные Вами игры.
Заявки фрилансеров
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