Создать простую игру "Тир", для размещения в блоке на сайте.

Cверху падают круги, нужно попасть в круги, в котором нарисованы цифры.

Значение последней цифры, которая была написана на круге, в который попал пользователь нужно сохранять в переменной, чтобы мы могли в дальнейшем обрабатывать это значение.

Только для фрилансеров с опытом.

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