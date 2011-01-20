Разработка алгоритма игры Точки (C, C++, Pascal)

Нужно для студенческого проекта. Необходимо разработать алгоритм для игры Точки. Работа принимается на С, С++ или даже на Pascal (хотя не желательно). Графическая часть проекта не существенна, она нужна только для предоставления результата. Ход игры должен вестись между игроком и компьютером. Более подробно об игре можно найти здесь:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8

В идеальном варианте мне нужен алгоритм написанный на С++ или в крайнем случае на Pascal/Delphi, что то вроде следующего:

POINT NextComputerMove(POINT field[39][32], int dificulty)

{

//Разсчитать следующий ход компьютора в поле field, где

//каждый элемент массива field может быть 0=пусто, 1=точка игрока, 2=точка компьютера

//dificulty - это сложность от 1 до 9 или как вам угодно ее обозначить

//Таже ОСОБЕННО ВАЖНО - мне нужны комментарии с описанием к строкам алгоритма!

//Сам алгоритм ...

return pointComputerMove;

}

а также

void АлгоритмОкруженияТочекПротивника(POINT field[39][32])

{

//Определяет есть ли окруженные точки в поле field и окружает их если есть

}

Также необходима любая простецкая графическая "оболочка" чтобы я смог бы протестировать ваш алгоритм (какая мне безразницы).

Расчет в любой для вас удобной форме. О цене договоримся.