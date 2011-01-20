готовый скрипт либо реализация с нуля.
Разработка алгоритма игры Точки (C, C++, Pascal)
Нужно для студенческого проекта. Необходимо разработать алгоритм для игры Точки. Работа принимается на С, С++ или даже на Pascal (хотя не желательно). Графическая часть проекта не существенна, она нужна только для предоставления результата. Ход игры должен вестись между игроком и компьютером. Более подробно об игре можно найти здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
В идеальном варианте мне нужен алгоритм написанный на С++ или в крайнем случае на Pascal/Delphi, что то вроде следующего:
POINT NextComputerMove(POINT field[39][32], int dificulty)
{
//Разсчитать следующий ход компьютора в поле field, где
//каждый элемент массива field может быть 0=пусто, 1=точка игрока, 2=точка компьютера
//dificulty - это сложность от 1 до 9 или как вам угодно ее обозначить
//Таже ОСОБЕННО ВАЖНО - мне нужны комментарии с описанием к строкам алгоритма!
//Сам алгоритм ...
return pointComputerMove;
}
а также
void АлгоритмОкруженияТочекПротивника(POINT field[39][32])
{
//Определяет есть ли окруженные точки в поле field и окружает их если есть
}
Также необходима любая простецкая графическая "оболочка" чтобы я смог бы протестировать ваш алгоритм (какая мне безразницы).
Расчет в любой для вас удобной форме. О цене договоримся.
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