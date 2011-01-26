Требуется тетрис под ключ для платформы мак
MMORPG для мобильного телефона
Разработать MMO для мобильного телефона с нуля.
Аналог lastlimit.ru или lordmancer.
Желательно,что бы сервер был написан на ява.
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