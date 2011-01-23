Рендеринг в видеопоток

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок233 просмотра

Дано: любой 3Д движок на Ваш обоснованный выбор (opensource будет плюсом, но лицензируемые типа Unreal, Unity тоже рассматриваются)

Сцена: одна комната, два предмета: шар и куб, оба с текстурой, летают по комнате.

Две камеры в разных углах комнаты.

Изображение с камер стримится на rtsp сервер, с него раздается в реальном времени по rtsp откуда забирается стандартным видеоплеером. Итого получаем два видеопотока одной сцены с разных камер.

Можно использовать любой rtsp сервер.

Операционная система - Linux, например Ubuntu, x64

LinuxUbuntuUnity
14 лет назад
limenutt
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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