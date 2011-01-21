Создание онлайн игры

Уважаемые фрилансеры.

У меня есть идея он-лайн игры на флэше, которую я хотел бы реализовать.

Она во многом похожа на танки-онлайн: http://www.youtube.com/watch?v=WuRo2O6ATmc

Только для начала хотелось бы сделать 2-х мерную игру.

Есть потребность в поиске программиста, который мог бы создать такую игру с нуля. Более подробно техничекое задание можно будет обсудить по e-mail.

Прошу всех, кто заинтересуется, писать на почту: [email protected]

Присылайте, пожалуйста, скриншоты похожих работ, сделанных вами.

Вознаграждение обсуждается, т.к. у меня пока нет пока четкого представления о том, сколько это должно стоить. Но есть представление о том, что качественная работа должна качественно оплачиваться.

Илья