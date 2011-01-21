Дано: социальная игра на "вКонтакте". Жанр – гонки Задача: реализовать эффект motion blur Требования: знание Unity3D, С# и работы с шейдерами Пример в приложении (в середине блура ...
Создание онлайн игры
Уважаемые фрилансеры.
У меня есть идея он-лайн игры на флэше, которую я хотел бы реализовать.
Она во многом похожа на танки-онлайн: http://www.youtube.com/watch?v=WuRo2O6ATmc
Только для начала хотелось бы сделать 2-х мерную игру.
Есть потребность в поиске программиста, который мог бы создать такую игру с нуля. Более подробно техничекое задание можно будет обсудить по e-mail.
Прошу всех, кто заинтересуется, писать на почту: [email protected]
Присылайте, пожалуйста, скриншоты похожих работ, сделанных вами.
Вознаграждение обсуждается, т.к. у меня пока нет пока четкого представления о том, сколько это должно стоить. Но есть представление о том, что качественная работа должна качественно оплачиваться.
Илья
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