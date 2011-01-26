Дизайн игры для Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка171 просмотр

Здравствуйте.

Требуется энтузиаст для работы в команде. Есть написанная Flash игра (клиент + сервер). Необходимо придумать и реализовать ее интерфейс. От вас будет требоваться набор рисунков. Кому интересно -- пишите в личку. Все расскажу и покажу.

С уважением, Дмитрий.

14 лет назад
DmitryDM
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров