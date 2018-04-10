Разработка игры жанра платформер на языке Python

Ищется спец разбирающийся в ios приложениях, кто бы проконсультировал по вопросам заливки и прохождения модерации в appstore и разработал проект игры аналога слоты/рулетки. Возможно достаточно будет найти/купить и поправить исходники имеющихся игр или написать свою.