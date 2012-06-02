Разработка казуальной игры на нашем движке. Мы задаем направление и комментируем каждый этап работы.

Команда получаете бюджет в размере $30000 и 30% от прибыли с продаж, для создания казуальной игры.

Для разработки достаточно геймдизайнера-сценариста, который сможет собрать игру в жанре ХОПА на нашем движке и лидартиста-концептуалиста.

Нормальное время разработки 9 месяцев.

Игра состоит из 30 квестовых сцен, на которых распологается 120 инвентарных предметов и места для их применение, 10 мини игр, 10 ХОС-сцен с поиском предметов и различными манипуляциями, а так же 10 сюжетных вставок, 5 персонажей, пользовательский интерфейс.

Вот пара примеров таких игр:

http://www.bigfishgames.com/download-games/16601/agency-of-anomalies-cinderstone-orphanage-se/index.html

http://www.bigfishgames.com/download-games/16932/secrets-dark-eclipse-mountain-ce/index.html

Для начала работы нужно чтоб геймдизайнер описал идею игры, следует сразу иметь в виду что наша аудитория - взрослые женщины, интересующиеся тайнами и мистикой, гуманные и социальные, сюжет и локации нужно изложить кратко, в общих чертах (в общем счете на 1-2 страницы), когда договоримся об идее игры сможем перейти к следующим этапам (согласование бюджета, этапов разработки и оплаты, договор, начало разработки этап за этапом)