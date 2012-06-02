Короче суть такая. Есть футбольный симулятор, называется FIFA 12 Если во время игры с соперником прервать игру (дисконнект, закрыть игру и т.п.), то тебе засчитывается техническое поражение. ...
Разработка казуальной игры
Разработка казуальной игры на нашем движке. Мы задаем направление и комментируем каждый этап работы.
Команда получаете бюджет в размере $30000 и 30% от прибыли с продаж, для создания казуальной игры.
Для разработки достаточно геймдизайнера-сценариста, который сможет собрать игру в жанре ХОПА на нашем движке и лидартиста-концептуалиста.
Нормальное время разработки 9 месяцев.
Игра состоит из 30 квестовых сцен, на которых распологается 120 инвентарных предметов и места для их применение, 10 мини игр, 10 ХОС-сцен с поиском предметов и различными манипуляциями, а так же 10 сюжетных вставок, 5 персонажей, пользовательский интерфейс.
Вот пара примеров таких игр:
http://www.bigfishgames.com/download-games/16601/agency-of-anomalies-cinderstone-orphanage-se/index.html
http://www.bigfishgames.com/download-games/16932/secrets-dark-eclipse-mountain-ce/index.html
Для начала работы нужно чтоб геймдизайнер описал идею игры, следует сразу иметь в виду что наша аудитория - взрослые женщины, интересующиеся тайнами и мистикой, гуманные и социальные, сюжет и локации нужно изложить кратко, в общих чертах (в общем счете на 1-2 страницы), когда договоримся об идее игры сможем перейти к следующим этапам (согласование бюджета, этапов разработки и оплаты, договор, начало разработки этап за этапом)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка сетевой игры на пк. Использование движка unity3d или подобного. Жанр симулятор спорта. - Ринг - Удары - Прокачка Подробнее при собеседованииРазработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Платформа: iOS 4 objective-c iOS framework iPad первого поколения Описание игры: Поле с фоновой картинкой. На поле расположено 12 карточек. Все карточки на одной стороне ...Закрыт13 лет назад
- $1200
Есть проект игры, подробнее о ней – в приложенном описании. Игра представляет собой платформер, с решением локальных задач при прохождении уровней. Требуется флэш-программист: Опытный (в т.ч. в жанре платформеров, в физике). ...Закрыт13 лет назад
- $1500
Создание ТЗ для видоизмененных игр, скопированных/смоделированных с отечественных-иностранных сайтов (аналоги судоки). Возможен как полный заказ (все игры), так и частичный. Подробности при личной переписке или при встрече в Киеве. Желательно опыт создания ТЗ для логических ...Закрыт13 лет назад
нужен программист для разработки игры на Unity3D функционал игры По центру экрана стоит дом. В него летят молнии, ураганы, падает самолет, метеориты и прочии неприятности. Играющему нужно мышкой ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Требуется программист под iOS для создания игра. Пишите в скайп или e mail. [email protected] britishsinceЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Интересует цена и сроки выполнения такого скрипта. Скрипт должен быть максимально простым, без комнат, столов, регистраций и прочего. Только сам процесс игры должен быть проработан.Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для создания серверной и клиентской части игры (без графики) для социальной сети. Только для специалистов с опытом работы. Проект - аналог игры «Карьерист» (Вконтакте). Указывайте сроки и цену за подобный проект. ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем гейм-дизайнера для разработки дизайна уровн Игра в жанре MMORPG в браузере, с длинной историей. Для нее необходимо разработать гейм дизайн масштабного инстанса с прохождением на 1 месяц с игровой сессией в 4 часа ...Закрыт13 лет назад