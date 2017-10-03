Необходимо разработать браузерную игру по 3D Бильярду на HTML5 с админ.панелью. Дизайн и вёрстка игры полностью готовы. Подробнее техническое задание готово. Пожалуйста, оставляйте свой скайп. По срокам – желательно ...
Создание и ведение андроид игры
Заявки фрилансеров
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