Unity разработчик

Разработчики Игри для мобильних телефонов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек с опытом работы в Unity и AR.
Разрабатываем полноценную игру. Занятость до 2 лет
В качестве тестового оплачиваемого задания будет разместить уже готового персонажа с анимацией, настроить его движение таким образом, чтобы он останавливался перед нами на 1.5 метра и воспроизводил аудио. Движения персонажа сопровождаются звуками. Потребуется ассет огня, который будет сопровождать, он оплачивается отдельно, если его нет.
В целом задание на 1-2 дня. Более детальное описание и 2 полуфабриката, которые почти сделали, но не доделали так же пришлю.
Сам персонаж сделан в блендере.
Далее задание на разработку полноценной игры в т.ч. с этим персонажем.
Ожидаю адекватный ценник на работу по тестовому заданию.
Оверпрайс не подойдёт, поиск адекватного исполнителя для долгой и интересной работы.
В прикреплённом файле то, что нужно сделать по этому заданию.
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