Unity разработчик

Нужен человек с опытом работы в Unity и AR.

Разрабатываем полноценную игру. Занятость до 2 лет

В качестве тестового оплачиваемого задания будет разместить уже готового персонажа с анимацией, настроить его движение таким образом, чтобы он останавливался перед нами на 1.5 метра и воспроизводил аудио. Движения персонажа сопровождаются звуками. Потребуется ассет огня, который будет сопровождать, он оплачивается отдельно, если его нет.

В целом задание на 1-2 дня. Более детальное описание и 2 полуфабриката, которые почти сделали, но не доделали так же пришлю.

Сам персонаж сделан в блендере.

Далее задание на разработку полноценной игры в т.ч. с этим персонажем.

Ожидаю адекватный ценник на работу по тестовому заданию.

Оверпрайс не подойдёт, поиск адекватного исполнителя для долгой и интересной работы.

В прикреплённом файле то, что нужно сделать по этому заданию.