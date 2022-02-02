Unity разработчик

Разработка игрЗакрыт5 заявок566 просмотров
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Нужен человек с опытом работы в Unity и AR.

Разрабатываем полноценную игру. Занятость до 2 лет

В качестве тестового оплачиваемого задания будет разместить уже готового персонажа с анимацией, настроить его движение таким образом, чтобы он останавливался перед нами на 1.5 метра и воспроизводил аудио. Движения персонажа сопровождаются звуками. Потребуется ассет огня, который будет сопровождать, он оплачивается отдельно, если его нет.

В целом задание на 1-2 дня. Более детальное описание и 2 полуфабриката, которые почти сделали, но не доделали так же пришлю.

Сам персонаж сделан в блендере.

Далее задание на разработку полноценной игры в т.ч. с этим персонажем.

Ожидаю адекватный ценник на работу по тестовому заданию.

Оверпрайс не подойдёт, поиск адекватного исполнителя для долгой и интересной работы.

В прикреплённом файле то, что нужно сделать по этому заданию.

Unity
2 года назад
weblancerrave
Александр 
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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