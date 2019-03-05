Вы орете великолепно программа на Win

Создание ПО индивидуального характера (не чит). Конкретизация в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать программу для ПК (Windows) под копирку - шоу Студия Союз - конкурс "Вы орете великолепно".
ТЗ: Программа должна работать с внешними звуковыми картами, подхватывать драйвер любой звуковой карты(работа с микрофоном), калибровка микрофона . Нужна возможность изменения общего дизайна, дизайна уровней ( создания препятствий), добавления любых минусовок( изменение скорости и тональности), добавления текста в трек( по примеру на фото), наложения любых текстовых и фото блоков (хештеги, логотипы компаний). Вывод на экран - интерфейс пользователя.
На выходе:
1) Редактор свыше описанными возможностями
2) Интерфейс Звукача (выбор готового трека (полосы препятствия)) после подготовки в редакторе, настройка громкости, калибровки микрофона, настройка громкости минусовки и общего звука в реальном времени.
3) Интерфейс пользователя (то, что выводится на экран):
Первый слайд - Заставка - Название конкурса(возможность изменения фона и названия в редакторе, добавление звуковой дорожки - отбивка)
Второй слайд - калибровка микрофона ( шарик - шкала, как в шоу Студии союз, взаимная работа с Интерфейсом звукача).
Третий слайд - Обратный отсчет 3,2,1...Старт готовой полосы препятствия(запускает звукачь, кнопка старт в интерфейсе звукача + кнопка повтор( снова обратный отсчет)
Четвертый слайд - поздравление с прохождением полосы препятствий( возможность изменения фона, текста и звуковой дорожки, наложение логотипа, хештега и т.д.)
Интерфейсы звукача и пользовательский работают параллельно в реальном времени.
Большая просьба, прежде чем задавать вопросы, посмотрите пожалуйста хотя бы одно видео с этим конкурсом, уверен, что после вопросов не останется.
Прошу указать цену для программы.
Жду ваших предложений, спасибо за участие.
С уважением Александр
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