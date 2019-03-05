Вы орете великолепно программа на Win

Разработка игрЗакрыт2 заявки767 просмотров
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Требуется создать программу для ПК (Windows) под копирку - шоу Студия Союз - конкурс  "Вы орете великолепно".

ТЗ: Программа должна работать с внешними звуковыми картами, подхватывать драйвер любой звуковой карты(работа с микрофоном), калибровка микрофона .  Нужна возможность изменения общего дизайна, дизайна уровней ( создания препятствий), добавления любых минусовок( изменение скорости и тональности), добавления текста в трек( по примеру на фото), наложения любых текстовых и фото блоков (хештеги, логотипы компаний). Вывод на экран - интерфейс пользователя.

На выходе:

1) Редактор свыше описанными возможностями

2) Интерфейс Звукача (выбор готового трека (полосы препятствия)) после подготовки в редакторе, настройка громкости, калибровки микрофона, настройка громкости минусовки и общего звука в реальном времени.

3) Интерфейс пользователя (то, что выводится на экран): 

Первый слайд - Заставка - Название конкурса(возможность изменения фона и названия в редакторе, добавление звуковой дорожки - отбивка)

Второй слайд - калибровка микрофона ( шарик - шкала, как в шоу Студии союз, взаимная работа с Интерфейсом звукача).

Третий слайд - Обратный отсчет 3,2,1...Старт готовой полосы препятствия(запускает звукачь, кнопка старт в интерфейсе звукача + кнопка повтор( снова обратный отсчет)

Четвертый слайд - поздравление с прохождением полосы препятствий( возможность изменения фона, текста и звуковой дорожки, наложение логотипа, хештега и т.д.)

Интерфейсы звукача и пользовательский работают параллельно в реальном времени. 

Большая просьба, прежде чем задавать вопросы, посмотрите пожалуйста хотя бы одно видео с этим конкурсом, уверен, что после вопросов не останется.

Прошу указать цену для программы. 

Жду ваших предложений, спасибо за участие.

С уважением Александр 

5 лет назад
guest_15522246956272
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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