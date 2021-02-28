Набор формул

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$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка240 просмотров
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Подробности в переписке

3 года назад
nworm
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UliaMotovilova
Юлия 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
7 дней
Всё очень хорошо сделано!
Работаем уже не в первый раз, Андрей - отличный заказчик, четкое тз, все материалы предоставляет, позволяет работать в гибком графике, оплата сразу же по выполнению, все супер! Однозначно рекомендую
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