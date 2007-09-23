Нужно срочно отрерайтить 130 тыс знаков

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок591 просмотр
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В общем, нужно срочно сделать текстов на 130 тыс знаков. То есть найти тексты и отрерайтить их до уникальности. Пара дней на всё.

Оплата - 1$ за 1000 знаков.

Заинтересовавшихся жду в аське 378272014

16 лет назад
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17 лет в сервисе
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16 лет назад
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