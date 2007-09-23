Редактирование текстов

Дано: описания товаров для интернет-магазина. Нужно: сделать рерайт описания в двух экземплярах. Работа несложная, поэтому новички вполне могут попробовать себя и поднабраться опыта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо два человека
один на русскоязычный сегмент
второй на англоязычный
основная задача заключается в редактировании текста
то есть сделать из не уникального, уникальный текст
объемы большие, так что пишите свои цены за 1k текста и какой язык знаете
я выберу двоих
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