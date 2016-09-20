Нужно вытащить ключевую информацию по базе курсов

Есть список городов и регионов России - 595 шт. Все в именительном падеже. Необходимо все города написать в предложном падеже с предлогом "в". Было: Абакан Москва и т.д. Стало: в Абакане в Москве и т.д. Последовательность городов в списке необходимо сохранить.