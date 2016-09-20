Нужно вытащить ключевую информацию по базе курсов

Редактирование и КорректураЗакрыт37 заявок464 просмотра
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Курсы психологические, порядка 200 шт.

Нужно прослушивать аудио/видео заполняя таблицу по предоставленному шаблону.

Робота оценивается в 200-300 рублей в час в зависимости от качества вашей работы.

7 лет назад
Korytny
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад