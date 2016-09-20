Просклонять 595 городов в предложном падеже

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки248 просмотров
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Есть список городов и регионов России - 595 шт.

Все в именительном падеже.

Необходимо все города написать в предложном падеже с предлогом "в".

Было:

Абакан

Москва

и т.д.

Стало:

в Абакане

в Москве

и т.д.

Последовательность городов в списке необходимо сохранить.

7 лет назад
Level78
Антон 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vinelan
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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Спасибо Антону за задание. Отлично поставленная задача и быстрая оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.