Транскрипбация аудио записей

Редактирование и КорректураЗакрыт70 заявок1301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Ищем человека, который сможет перевести аудиозапись в тест и хорошо отформатировать текст. Запись будет с вопросами и все ответы надо будет выделить, список сделать и заголовки поставить, чтобы легко было читать и работать с текстом. Напишите ваш скайп, как быстро вы можете перевести 3-х часовую запись и предложение по цене. 

Нужно будет стабильно каждый месяц работать с 3-10 записями

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад