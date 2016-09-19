Транскрипбация аудио записей

Ищем человека, который сможет перевести аудиозапись в тест и хорошо отформатировать текст. Запись будет с вопросами и все ответы надо будет выделить, список сделать и заголовки поставить, чтобы легко было читать и работать с текстом. Напишите ваш скайп, как быстро вы можете перевести 3-х часовую запись и предложение по цене.

Нужно будет стабильно каждый месяц работать с 3-10 записями