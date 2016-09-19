Вычитка и проверка - средние знания английского

1) Вычитка. Список фраз на английском - нужно вычитывать, удаляя оттуда мусор. Список большой, 50 тыс. фраз, каждая фраза по 3-5 слов. Великих знаний языка не нужно, но средние как минимум должны быть.

2) После вычитки по указанным фразам будут сформирован сайт с картинками. Нужно просмотреть каталог картинок и удалить мусорные.