Есть фотографии чеков (72 шт) на английском языке. Надо просмотреть каждый и выписать из него дату, время, сумму, название заведения Результат предоставить в виде excel таблицы Таблица с примером заполнения в аттаче. Ссылку на альбом с чеками пришлю.
Вычитка и проверка - средние знания английского
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Вычитка. Список фраз на английском - нужно вычитывать, удаляя оттуда мусор. Список большой, 50 тыс. фраз, каждая фраза по 3-5 слов. Великих знаний языка не нужно, но средние как минимум должны быть.
2) После вычитки по указанным фразам будут сформирован сайт с картинками. Нужно просмотреть каталог картинок и удалить мусорные.
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