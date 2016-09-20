Расшифровка текста

На видео комментарии бывших алкоголиков. Необходимо расшифровать текст, и прислать файл в том же формате, что и ссылки ниже, только дополненный расшифровками. Нужна нормальная грамотность(!). Кроме того, расшифровки должны быть тектом в 1 абзац (без диалогов; если в видео встречаются вопросы ведущего, то их не надо записывать).

https://www.youtube.com/watch?v=4MNfYy4XCUUJnkbxysq 4:11-5:32 (Иван Крюков, ныне руководитель общества трезвости)

http://vera.vesti.ru/event/show/event_id/1569540 0:12-0:45 (Александра, воспитанница реабилитационного центра при Ново-Тихвинском женском монастыре)

http://www.1tvspb.ru/event/Na_trezvuyu_golovu_Duhovnaya_reabilitaciya_alkogolikov/ 2:14-2:49 (Виталий Разживин, предприниматель)

http://www.1tvspb.ru/event/Na_trezvuyu_golovu_Duhovnaya_reabilitaciya_alkogolikov/ 2:50-3:31 (Михаил, секретарь Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, Санкт-Петербургская Епархия)

https://www.youtube.com/watch?v=PY4zs-nJyb0 0:58-2:37 (Роман, 33 года, Калининград)

https://www.youtube.com/watch?v=MyWoaNyOj5A&app=desktop 0:30-1:19 (Варвара, Ставрополь)

https://www.youtube.com/watch?v=MvFefao6QL4 2:27-3:03 (??? КАК ЗОВУТ???, Ростов)

https://www.youtube.com/watch?v=86u-4X86aVw&app=desktop 3:11-3:28 (Ольга Богданова, Санкт-Петербург)

https://www.youtube.com/watch?v=ib8LKazPU1U 1:09-2:09 (Петр, Серпухов)