Транскрибация видео урока

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевести  в текст видео урок. Вставлять необходимые скриншоты  согласно видео урока.

https://cloud.mail.ru/public/3DFz/f1WRrSJBN

7 лет назад
punsh
64 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад