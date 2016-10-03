Нужен корректор проверить Лендинг

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки209 просмотров
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Исправить стилистические и орфографические ошибки. Оформить в виде задания для программиста. Что и где. 

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7 лет назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Iris_shev
Ирина 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 отзывов(-1)
7 лет назад
$4
2 дня
Работа выполнена отлично, с вниканием в тематику. Были корректировки до результата, который в итоге меня устроил на 100%. Исполнителя рекомендую.
Спасибо! Выполнять заказ было очень интересно. Буду рада выполнить для Вас заказы ещё.
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