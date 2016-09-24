Транскрибация записей

Срочная работа. Сделать надо до завтра

Есть 33 записи. Необходимо перевести их в текст. Подчистить от лишних слов и слов паразитов.

Фразы должны быть точными и понятными.

Файлы необходимо оформить как в приложении (шрифт - Core Sans A 35 Light):

1. На первом слайде меняете адрес сайта

2. Второй слайд - пишите рекомендации, которые записаны на аудио.

3. Третий слайд - подарок для вас - оставляете так как есть

4. Слайд - контакты - оставляете так как есть

Т.е. изменения вносите только в первом и втором слайде.

По каждому сайту, отдельный файл. У каждой записи в названии есть адрес сайта.

Каждый файл в отдельную папку с названием сайта: https://gyazo.com/a4accfcafa9aab0ef22c54c53d87d185

https://yadi.sk/d/AXiks1SRvai6K - записи

https://yadi.sk/i/lidh2rtAvaiBv - как оформлять

На выходе получится 33 папки, названные как сайт, внутри файл презентации с 4-5 слайдами (если рекомендации не влезли в один слайд), который называется "аудит сайта ....... .pptx"