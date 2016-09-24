Транскрибация записей

Исправить стилистические и орфографические ошибки. Оформить в виде задания для программиста. Что и где. Сам сайт: https://goo.gl/6InfBR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочная работа. Сделать надо до завтра
Есть 33 записи. Необходимо перевести их в текст. Подчистить от лишних слов и слов паразитов.
Фразы должны быть точными и понятными.
Файлы необходимо оформить как в приложении (шрифт - Core Sans A 35 Light):
1. На первом слайде меняете адрес сайта
2. Второй слайд - пишите рекомендации, которые записаны на аудио.
3. Третий слайд - подарок для вас - оставляете так как есть
4. Слайд - контакты - оставляете так как есть
Т.е. изменения вносите только в первом и втором слайде.
По каждому сайту, отдельный файл. У каждой записи в названии есть адрес сайта.
Каждый файл в отдельную папку с названием сайта: https://gyazo.com/a4accfcafa9aab0ef22c54c53d87d185
https://yadi.sk/d/AXiks1SRvai6K - записи
https://yadi.sk/i/lidh2rtAvaiBv - как оформлять
На выходе получится 33 папки, названные как сайт, внутри файл презентации с 4-5 слайдами (если рекомендации не влезли в один слайд), который называется "аудит сайта ....... .pptx"
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