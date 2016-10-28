Редактура текста

Редактирование и КорректураЗавершен41 заявка524 просмотра
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Добрый день! Требуется отредактировать небольшой текст на русском.

UPD: проект закрыт, идет оценка тестовых заданий, исполнитель будет выбран на след. неделе.

7 лет назад
ivanivan06
Алия 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$2
2 дня
Редактирование на хорошем уровне, планирую обращаться еще!
Хороший заказчик, легко сработались, никаких сложностей в процессе коммуникаций или проведении оплаты не возникло. Всё чётко, честно, быстро. Спасибо. Буду рада выполнить для Вас следующую задачу.