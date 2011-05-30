Оформление диплома по методичке

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в течении часа, оформить диплом по методички т.е. размер шрифтов, отступы, титульный лист и т.д. всё как написано в электронной методички. Предлагайте свою цену.

13 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ihkarhi
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день