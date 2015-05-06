Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт28 заявок350 просмотров

Нужно расшифровать несколько часов аудио файлов, тренинги и интервью, качество хорошее. Обращаться на почту.

10 лет назад
irinaFad2015
Ирина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров