Перепиать текст из ПДФ на ДОК
Нужно разместить на трастовых сайтах мою ссылку
Я вам даю базу сайтов, ваша задача разметить на этих сайтах ссылку, в базе 200 сайтов, время нужно примерно 2-5 дней. Все подробности расскажу в скайпе.
Заявки фрилансеров
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