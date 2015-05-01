Нужно разместить на трастовых сайтах мою ссылку

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок269 просмотров

Я вам даю базу сайтов, ваша задача разметить на этих сайтах ссылку, в базе 200 сайтов, время нужно примерно 2-5 дней. Все подробности расскажу в скайпе.

10 лет назад
cht251
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров