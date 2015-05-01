Редактирование текста для вебсайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт58 заявок481 просмотр

Редактирование текста для веб-сайта (60 стр. примерно). Текст переведен с английского на русский язык.

10 лет назад
Sholpana
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров