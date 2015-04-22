Медицинский справочник

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок270 просмотров

Медицинские справочник в формате html.

Необходимо исправить грамматические ошибки и фразы в предложениях привести в соответствие чтоб текст был читабельным.

Пример предложения :

"Симптомы, указывающие на ту или иную катастрофу в брюшной полости, носят имя «острый живот»"

Переделать на:

"Симптомы, указывающие на внезапно развившиеся острые, уг­рожающие жизни заболевания органов брюшной полости, называется «острый живот»"

Необходимо привести редактирование текста…

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ !!!

Не забывайте указывать ЦЕНУ и СРОКИ…

HTML
10 лет назад
Shade876
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров