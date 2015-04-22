Вычитать текст на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок286 просмотров

Добрый день,

Требуется откорректировать ок. 3 000 символов с пробелами на английском (качество хорошее, но небольшие упущения имеются).

Только для носителей английского!

Пожалуйста, пишите цены только в проект.

Всем спасибо :)

10 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров