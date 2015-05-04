Отредактировать распознанный текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен28 заявок414 просмотров

Текст распознан очень качественно, нужно сделать его редактирование в соответствии с оригиналом, вставить формулы там где они не распознались, также некоторые схемы.

В нижний колонтитул вставить рамку (я уже это сделал, но не во всех разделах).

Количество страниц - 78

10 лет назад
xoka2
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад
$10
4 дня
Качество выполненной работы выше всяких похвал! Чувствуется что работа делалась не просто для галочки, а действительно с душой! Обычно я не связываюсь с исполнителями, которые только начинают работать на сервисе, но с этим проектом рискнул - и не прогадал! Второй проект уже сразу отдал Анне! Всем рекомендую! Ответственный и исполнительный человек!
Роман - очень хороший, вежливый заказчик. Задание понятное, работа оплачена вовремя. Спасибо Роману за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 лет назад