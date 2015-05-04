Отредактировать распознанный текст

Текст распознан очень качественно, нужно сделать его редактирование в соответствии с оригиналом, вставить формулы там где они не распознались, также некоторые схемы.

В нижний колонтитул вставить рамку (я уже это сделал, но не во всех разделах).

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