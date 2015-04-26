Механическая работа по укорачиванию и правке фраз

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок219 просмотров

Добрый день! Нужно править фразы для заголовков рекламы. Каждый заголовок в отдельном поле, нужно исправлять только те, что имеют больше допустимого длину (подсвечиваются красным), также исправлять фразы типа Товар купить киев на Товар купить в Киеве. Желательно исполнитель из Украины, потому что попадаются заголовки на украинском, чтобы вас это не смутило.

10 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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