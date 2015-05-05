Проставить назначение у товаров

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Завершен2 заявки183 просмотра

Есть excel файл в нем 877 товаров у каждого товара 21 назначение и того 877*21 = 18417 - свойство. Надо расставить 1 если ему подходит это назначение, 0 - если нет. Небольшой фрагмент прикреплен. Указывайте пожалуйста цену и примерные сроки

10 лет назад
AntToxa
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад
$25
2 дня
Большое спасибо, все выполнено качественно и в срок.
Самый лучший мой заказчик. Интересное задание, мгновенная оплата.

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spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад