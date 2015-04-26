Проверить базу данных конференции

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок311 просмотров

По нашему файлу нужно - проверить и откорректировать 870 конференций - даты, место проведения, стоимость участия и т.д.

Требуется английский язык, т.к. некоторые сайты на англ.

Оценка трудоемкости - примерно 70-80 рабочих часов.

Срок - 2 недели.

Цена - 8000 руб. за весь объем. Оплачиваем в 2 этапа, 430 сдали - оплатили, след. 430 сдали - оплатили.

Требования: внимательность, усидчивость серьезный подход к делу, принимать будем строго, халатность не терпим!

10 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$100
14 дней
Сделала 1/4 объема, от остального отказалась. По срокам тоже все не соблюдено. Поэтому минус. В коммуникации приятна. Предполагаю, что задача оказалась неинтересна и слишком трудоемка для исполнителя, поэтому такой итог.

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад