Сделать обучающие методички и проверяющие тесты на них

Необходимо сделать обучающие методички и тесты по ним на проверку знаний (вопрос - несколько вариантов ответов).

Документация разрабатывается как часть книги обучения менеджера по продаже услуг в сфере проектирования и монтажа вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, отопления и водоснабжения.

Базовая информация у нас есть, но желательно Ваше понимание продукта и участие в процессе.

Каждая методичка будет состоять примерно из 8 - 10 листов.