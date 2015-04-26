Сделать обучающие методички и проверяющие тесты на них

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок311 просмотров

Необходимо сделать обучающие методички и тесты по ним на проверку знаний (вопрос - несколько вариантов ответов).

Документация разрабатывается как часть книги обучения менеджера по продаже услуг в сфере проектирования и монтажа вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, отопления и водоснабжения.

Базовая информация у нас есть, но желательно Ваше понимание продукта и участие в процессе.

Каждая методичка будет состоять примерно из  8 - 10 листов.

10 лет назад
girsa
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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