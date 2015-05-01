Сами написали текст для раздела сайта http://club4s.ru/otdyh-v-podmoskovie-4-sezona/korporativnyj-otdyh-v-klube-4-sezona/. Может нужно более грамотно оформить? Так сказать нужен профессиональный взгляд. Текст присоединяю к заданию
Редактирование в excel
Задание в файле, перенести артикулы около 5000 штук
Заявки фрилансеров
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