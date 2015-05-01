Сделать текст читабельным.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки128 просмотров

Сами написали текст для раздела сайта http://club4s.ru/otdyh-v-podmoskovie-4-sezona/korporativnyj-otdyh-v-klube-4-sezona/. Может нужно более грамотно оформить? Так сказать нужен профессиональный взгляд.

Текст присоединяю к заданию

10 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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