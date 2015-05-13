Требуется филолог для проверки текстов

Есть тексты на сайте (около 7000 знаков в среднем), задача проверить статьи на ошибки, раскрытость темы и качество текста.

Укажите вашу цену.

Статей много на сайте, укажите реальные цена а не 100 руб за 1000 знаков, за меньшую в два раза цену, тексты пишут копирайтеры, а тут проверка нужна.