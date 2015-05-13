Требуется филолог для проверки текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок251 просмотр

Есть тексты на сайте (около 7000 знаков в среднем), задача проверить статьи на ошибки, раскрытость темы и качество текста.

Укажите вашу цену.

Статей много на сайте, укажите реальные цена а не 100 руб за 1000 знаков, за меньшую в два раза цену, тексты пишут копирайтеры, а тут проверка нужна.

10 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена очень быстро и по привлекательной цене. Качество просто на высшем уровне, чувствуется что человек дипломированный специалист в своей теме, все четко с разъяснениями и отчетом. Просто супер, рекомендую!
Ответственный и приятный в общении заказчик с четкой постановкой задачи и своевременной платой. Буду рада быть полезной снова! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад