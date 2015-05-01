Требуется отредактировать несколько статей, при необходимости добить уникальность и отправить на сайт. Рассмотрю все заявки.
Корректура серии текстов (медицина)
Здравствуйте.
Нужно откорректировать серию медицинских текстов. Все ваши правки должны быть видны в Ворде в режиме рецензирования.
Рассматриваю только предложения корректоров - специалистов по профилю.
Оплата - 15 руб за 1000 знаков без пробелов. ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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