Корректура серии текстов (медицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок306 просмотров

Здравствуйте.

Нужно откорректировать серию медицинских текстов. Все ваши правки должны быть видны в Ворде в режиме рецензирования.

Рассматриваю только предложения корректоров - специалистов по профилю.

Оплата - 15 руб за 1000 знаков без пробелов. ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

Жду предложений.

10 лет назад
jimmy_2
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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