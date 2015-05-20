Интернет-магазин, тексты

$29
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен31 заявка346 просмотров

Тексты - рерайты по предоставленным источникам ( 29 шт для начала). Сверхестественных требований нет. Рерайт с уникальностью не ниже 90%.

Все остальное обсуждается при согласии на сотрудничество.

10 лет назад
megasila
Елена 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

valent-new
Валентина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$58
7 дней
Спасибо за тексты! Отлично поработали!
Заказчик на связи, оплата произведена. Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

valent-new
Валентина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад