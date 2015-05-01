Нужно править несложный текст

Добрый день! В полях программы находятся заголовки. Их нужно причесать по длине (программа показывает если длиннее положенного красным, если исправлено, то зеленым подсветится). Также загловки типа Радиаторы киев сделать Радиаторы в Киеве и подобные правки. Оплата не большая, беремся как для имиджа или для неквалифицированных сотрудников. В среднем в час получается 1 – 2 доллара заработать. Более подробно об оплате с кандидатом. Пока нужно просмотреть несколько тысяч заголовков. Оплата по факту выполнения, срок 1 день.